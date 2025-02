Metropolitanmagazine.it - Takeshi Kitano racconta il suo Broken Rage: “Venezia? Non mi ricordo niente, avevo sbattuto la testa”

Il nuovo film del regista e attore giapponese,, arriva su Prime Video il 13 febbraio dopo l’anteprima alla Mostra di2024. Un film che si struttura in due parti ben distinte nell’arco della sua ora di durata. La prima legata indissolubilmente alla carriera del leggendario regista giapponese: thriller d’azione hard boiled, uno yakuza film in cui un sicario lotta per la propria sopravvivenza, intrappolato tra le mire letali della polizia e quelle della criminalità organizzata. La seconda metà della pellicola vira bruscamente verso la commedia diventando la parodia, frame by frame, di tutto ciò che abbiamo visto nella prima parte. Una lavoro meta cinematografico che scherza anche con lo stesso regista, che ha iniziato la sua carriera proprio come comico per virare poi, da regista, verso una cinematografia più spinta e legata a narrazioni action e hard boiled.