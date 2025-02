Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Massimo sforzo per liberare Alberto Trentini in Venezuela”. La mobilitazione per il cooperante, da Bologna a Venezia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel fine settimana il Comune di, seguito da altre amministrazioni, esporrà uno striscione per chiedere la liberazione di, ilno arrestato inil 15 novembre e accusato di terrorismo, di cui la famiglia da allora non ha più notizie. Un gesto, come era stato fatto anche per Patrick Zaki, che punta a mantenere alta l’attenzione mediatica sul caso, così come la fiaccolata in programma sabato davanti alla chiesa di Sant’Antonio al Lido di. Intanto la diplomazia continua a lavorare per ottenere informazioni da Caracas e l’appello per la sua liberazione ha superato le 40mila firme. Il ministro degli Esteri Antonio, in audizione alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato, ha dichiarato che nelle prossime settimane incontrerà il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio.