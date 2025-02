Lanotiziagiornale.it - Taglio dell’Irpef, tasse più basse per il ceto medio: quando potrebbe arrivare e chi ci guadagnerebbe

La promessa, finora, non è stata mantenuta. Ma adesso il governo ci riprova, almeno a parole. Ildelle, attraverso una riduzione, per iltorna a tenere banco. È il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, a rilanciare il tema in occasione dell’evento del Sole 24 Ore Telefisco 2025.Per Leo una “parte strutturale” del recupero derivante dalla lotta all’evasione fiscale deve essere destinato alla riduzione delledel. In particolare il viceministro pensa a una “fascia di contribuenti con redditi da 28 a 50mila euro e se possibile fino a 60mila”. Insomma, un nuovoche porti stipendi più alti.Nuovo, il nodo risorseIl governo sembra quindi puntare a un nuovodopo la precedente riduzione da quattro a tre aliquote.