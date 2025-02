Ilgiorno.it - Sviluppatori informatici. Meccanico per e-bike

Sviluppatore/trice thingworx, 1 posto Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 90300 Contratto: determinato, full time 40 ore. La figura ricercata, per azienda del settore ICT, robotica e automazione, è un/a sviluppatore/trice Full stack con esperienza pratica in Thingworx. Laurea in Ingegneria, Informatica, conoscenza sviluppo in Thingworx, conoscenza SQL, App Proficy Plant MES, JavaScrip, Azure, esperienze in MES sono un plus, buon approccio comunicativo, inglese B2/C1.monopattini e bici cat. protette, 1 posto Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 90328 Contratto: determinato scopo assunzione, part time 25 ore. La risorsa si occuperà di seguire operazioni di manutenzione, controllo qualità e pulizia dei veicoli della flotta. Retribuzione: 1.100 euro mensili + ticket Per informazioni sulle offerte: Afolmet.