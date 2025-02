Latinatoday.it - Superenalotto, festeggia Cisterna: maxi vincita da 90mila euro

Leggi su Latinatoday.it

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione dele il jackpot arriva a 69,1 milioni di, che andranno in palio per il concorso di giovedì 6 febbraio. Ma nell'estrazione di martedì 4, è festa grande in provincia di Latina, ain particolare. Un fortunato giocatore ha.