Super Bowl LIX Mahomes e i Chiefs inseguono la storia Kelce allontana l’ipotesi ritiro

A New Orleans si è aperta quella che per il football americano è senz’altro la settimana più elettrizzante dell’anno. La strada verso ilLIX è ormai tracciata, quando siamo a quattro giorni dalla sfida che vedrà in campo Kansas Citye Philadelphia Eagles, rematch delLVII di due anni fa, quando a Glendale la squadra guidata da Andy Reid vinse 38-35 conquistando così allora il terzo successo in quattri anni. Nel frattempo le vittorie sono diventate quattro nelle ultime cinque stagioni e iandranno domenica a caccia del threepeat. Iniziata la Media Availability, con giocatori e allenatori delle due squadre che hanno iniziato a rispondere alle domande dei giornalisti provenienti da ogni angolo del globo in vista del match.La legacy diDa un lato, ancora loro due, Patricke Travis