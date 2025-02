Lettera43.it - Super Bowl, film e serie sul football per arrivare preparati alla finale di Nfl

Nella notte italiana fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio andrà in scena il 59esimo, ladel campionato statunitense di Nfl. In campo, per il terzo anno consecutivo, i Kansas City Chiefs del quarterback Patrick Mahomes e di Travis Kelce, noto al grande pubblico per essere il fidanzato di Taylor Swift. Tra loro e il terzo successo di fila – un record assoluto – i Philadelphia Eagles per una replica della partita del 2023, vinta dai ragazzi del Midwest per 38 a 35. Il match sarà visibile in chiaro su Italia 1 e in streaming su Dazn, ma anche in compagnia presso il Cinema Troisi di Roma su grande schermo, con ingresso gratuito. Nell’attesa, online è possibile recuperare diversiche raccontano, direttamente o trasversalmente, ilamericano, molti dei quali hanno vinto anche il premio Oscar.