Super Bowl 2025, online i primi spot con McConaughey e David Beckham

Ilsi avvicina, con la finale di Nfl in programma la notte italiana fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio a New Orleans. Intanto iniziano a circolare sulle tivù americane, e su YouTube in tutto il mondo, icelebripubblicitari che, come ogni anno, coinvolgono le star dello sport ma soprattutto di Hollywood. La 59esima edizione non sarà da meno, con la presenza di celebrità del calibro di Matthewe Kevin Bacon, ma anche Meg Ryan, Matt Damon e Charli XCX. Esorbitante il costo per le aziende: secondo fonti di Deadline, per uno spazio di appena 30 secondi si arriveranno a spendere 7,5 milioni di dollari con punte che sfioreranno gli 8 milioni. Le stime del pubblico infattiano ampiamente i 100 milioni di spettatori solo negli Usa.nellodi Stella Artois (Screenshot YouTube).