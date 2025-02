Agi.it - Sul caso Almasri il centrosinistra compatto va all'attacco del governo

AGI - Il messaggio a 'opposizioni unificate' è duplice: "Giorgia Meloni libera i criminali" e "la premier scappa dal Parlamento". L'obiettivo dei leader che si alternano in Aula alla Camera dopo l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sulla vicendaè tenere il, per quanto è possibile, sulle responsabilità politiche, senza prestare il fianco alla polemica contro la magistratura. Una scelta precisa per non far "sfumare" il merito politico della vicenda sotto la "coltre" dei cavilli regolamentari e lo scontro fra esecutivo e magistratura. La prima a intervenire per ilè la segretaria del Pd, Elly Schlein. L'esordio è un richiamo alle responsabilità della premier: "Meloni non può pensare di cavarsela con video e dirette social: non deve spiegare ai suoi followers, ma all'Italia", avverte Schlein aggiungendo che la premier "non può continuare a farsi coprire dai suoi ministri".