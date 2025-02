Inter-news.it - Sucic-Inter, semaforo verde: un giovane già pronto per Inzaghi!

Petarè un nuovo giocatore dell’. Il giocatore arriva dalla Dinamo Zagabria e si aggregherà alla prima squadra da Giugno. Ecco, nel dettaglio, quale dovrebbe essere il suo utilizzo.FUTURO – Petarsarà a disposizione dell’per il prossimo campionato. È un centrocampista del 2003 che si sta riprendendo da un piccolo infortunio. L’accordo trae Dinamo Zagabria è stato trovato sulla base di 14 milioni euro più 2,5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore della squadra croata. Matteo Barzaghi, a Sky Sport, parla del neo acquisto: «L’crede in questo ragazzo. È un giocatore che nonostante l’etàha già avuto numerose occasioni per crescere a livellonazionale. È un giocatoreper una realtà importante. Probabilmente arriverà inizialmente non per fare il titolare ed essere un’alternativa.