Internews24.com - Sucic Inter, il suo scopritore: «Ha grande forza mentale, è pronto per una big come i nerazzurri!»

di Redazione, il suo: «Ha, èper una big!». Le parole di Jakirovicvistato da Sportitalia, Sergej Jakirovic, tecnico del Kayserispor, formazione del massimo campionato di Turchia racconta Petar, l’ultimo colpo del calciomercato. Lui che lo portò in prima squadra quando aveva 18 anni allo Zrinjski Mostar in Bosnia Erzegovina.– «Ha esordito nel turno preliminare di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Dopo sei mesi è stato acquistato dalla Dinamo. Dopo 6 mesi alla Dinamo lo abbiamo preso in prestito per la stagione 2022-23. È migliorato molto in tutti i punti di vista, nel gioco. È diventato un giocatore chiamato costantemente dalla nazionale croata. Ha una forte etica del lavoro, haed è semprea imparare ancora di più, giorno dopo giorno».