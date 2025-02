Inter-news.it - Sucic è dell’Inter! I dettagli del contratto: clausola sì – Sky

Petarapproda all’Inter con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Il croato svolgerà a breve le visite mediche con i nerazzurri.LA SITUAZIONE – Petarpassa all’Inter a titolo definitivo. A confermarlo è Sky Sport, con l’aggiunta del fatto che il calciatore croato svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro in una data già fissata dalle parti. Si tratta, dunque, del primo acquisto certo in vista dell’estate, con il classe 2003 che sarà a disposizione dei nerazzurri per il Mondiale per Club americano.passa all’Inter: le novità contenute nel– Per quanto riguarda gli elementi contenuti nelche l’Inter ha definito con la Dinamo Zagabria per il passaggio diin nerazzurro, la cifra non rappresenta una sorpresa. Si tratta di 14 milioni di euro come parte fissa più 2,5 di bonus.