Teleclubitalia.it - Subito lampi di Okafor, gol nell’amichevole con il Giugliano finita 3-0

Leggi su Teleclubitalia.it

Allenamento congiunto in quel di Castel Volturno tta Napoli e, amichevole terminata 3-0 per gli azzurri.in rete il nuovo arrivato, chiudono la partita le reti di Raspadori e Simeone. Buona sgambata per gli azzurri in vista della partita con l’Udinese. Test anche per ilche si preparano alla sfida .L'articolodi, golcon il3-0 Teleclubitalia.