Ilfoglio.it - Su Almasri Nordio lancia bordate contro Cpi e toghe. Piantedosi lascia trasparire la “ragion di stato”

Leggi su Ilfoglio.it

“Sula Corte penale internazionale ha fatto un pasticcio”. “I magistrati italiani non hanno letto le carte. sono intervenuti in modo sciatto. ma sulle riforme andremo fino in fondo”. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti