Studenti? No, spie. La Cina aveva una talpa alla Fed

L’arresto di John Harold Rogers, sessantatreenne ex consigliere senior del Board of Governors della Federal Reserve statunitense, ha riportatoribalta le strategie di spionaggio economico della. Rogers, finito in manette venerdì scorso, è accusato di aver trasmesso informazioni economiche riservate a funzionari cinesi sotto copertura, spacciatisi per. Un modello ormai consolidato per Pechino.La vicendaSecondo l’accusa, Rogers, residente a Vienna, in Virginia, avrebbe fornito a intermediari cinesi dati confidenziali sugli orientamenti della Federal Reserve, incluse informazioni sui tassi d’interesse, sulle delibere interne del Federal Open Market Committee e su briefing riservati destinati ai governatori della Fed. L’ex funzionario avrebbe trasferito queste informazioni attraverso email personali o in formato cartaceo prima di recarsi in, dove le avrebbe discusse in incontri privati con i suoi contatti.