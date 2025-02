Ilgiorno.it - Studenti ebrei, l’appello: "Basta paura in università"

"Vogliamo studiare": il titolo dell’iniziativa, promossa ieri pomeriggio daper Israele,per la Libertà, Siamo Futuro e Unione Giovanid’Italia alla Statale di Milano. Ma è ancora muro contro muro. In aula i promotori, alcuni esponenti della comunità ebraica e un gruppetto di giovani, fuori dall’aula una trentina didi Cambiare Rotta e Rete della conoscenza con lo striscione: "Anche i palestinesi vogliono studiare". In mezzo la Digos e il direttore generale dell’ateneo che spiega che è stata raggiunta la capienza massima dell’aula. "Ma se di solito facciamo lezioni a terra e nessuno parla di capienza?", protestano gli esclusi. "È il primo evento che organizziamo all’– premette Pietro Balzano, autore del Manifesto nazionale per il diritto allo studio –.