Studentesse col niqab devono essere riconosciute prima di entrare in classe, la Lega chiede una legge che lo vieti a scuola

Leggi su Orizzontescuola.it

A Monfalcone, in provincia di Gorizia, un istituto superiore ha adottato una procedura di verifica dell'identità per leche indossano ildiin, le ragazze mostrano il volto ai docenti per consentire il riconoscimento. La dirigente scolastica difende la prassi, sottolineando l'obiettivo di prevenire l'abbandono scolastico.L'articolocoldiin, launache lo