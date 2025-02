Metropolitanmagazine.it - “Striscia La Notizia”, Vittorio Brumotti trova mezzo chilo di droga a Pavia

Non si ferma l’impegno dilae diper denunciare le piazze di spaccio sparse per tutta Italia.hato una borse contenentediDopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l‘inviato si è recato a Parona () e, nel corso di uno dei suoi servizi “anti”, hato una borsa contenente circatra cocaina ed eroina. Un “bottino” senza precedenti cheha recuperato inseguendo uno dei quattro spacciatori individuati, quello che secondo l’inviato del tg satirico era il capo. Il servizio completo, con i dettagli dell’operazione, sarà trasmesso nei prossimi giorni ala. La nuova puntata del tg satirico ideato da Antonio Ricci andrà in onda questa sera a partire dalle 20:35 su Canale 5: conducono Sergio Friscia e Roberto LipariSeguici su Google NewsL'articolo “La”,diproviene da Metropolitan Magazine.