Street food ristoranti stellati e cene di classe Ecco cosa mangiano le canzoni di Sanremo

C’è chi va all’autogrill, chi mangiae chi opta per icostosi. È la ristorazione contemporanea vista da, bellezza. Quella che compare nei testi delle ventinovedella prossima edizione del Festival della canzone italiana che compie tre quarti di secolo, a cui parteciperà anche il Gambero Rosso. In realtà, considerato quanto è centrale l’alimentazione nel discorso collettivo, va detto che il mangiare e il bere hanno un ruolo piuttosto marginale nella contemporaneità vista dagli autori dei brani che riempiranno le nostre vite (anche quelle di chi non vorrebbe) la prossima settimana su Rai Uno. In realtà malgrado i tempi di Vola colomba bianca vola siano trascorsi da decenni e malgrado sul palco dell’Ariston si alterneranno molti tra trapper e indie, è ancora l’amore al centro della narrazione sanremesca.