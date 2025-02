Amica.it - Stravaganza couture: la sfilata P/E 2025 di Marc Jacobs

In un corridoio della New York Public Library,ha presentato a sorpresa la collezione P/E. Intitolata “Courage”, laè un omaggio alla forza d’animo con cui, attraverso l’essenzialità dell’esistenza, si può esorcizzare la paura.“Guidato dal cuore, dall’umiltà e dalla gratitudine sono arrivato alla conclusione che la paura non è un nemico, ma indispensabile compagna della creatività, dell’autenticità, dell’integrità e della vita” ha detto il designer. “Con preziosa libertà sogniamo e immaginiamo senza limitazioni, osando essere vulnerabili di fronte alle critiche e ai fallimenti, non per sfuggire alla realtà, ma per aiutarci a navigarla, comprenderla e affrontarla, attraverso la curiosità, la convinzione, la compassione e l’amore”.Così in un mondo pieno di conflitti e diritti negati,ha scelto di affrontare la realtà con una moda teatrale e provocatoria.