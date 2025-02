Quotidiano.net - Strage in Svezia, la scrittrice Asbrink: “Un Paese sconvolto, fra la gente c’è paura”

Roma, 5 febbraio 2025 – “Inoggi c’è molta. Credo che in generale ci sia piùoggi che nel 1986 quando fu ucciso Olof Palme”. Elisabethe giornalista svedese di Goteborg, pubblicata in Italia da Iperborea, è autrice di romanzi come ‘Abbandono’ e saggi come ‘Made in Sweden. Le parole che hanno fatto la’, e racconta unmolto diverso dall’immagine e dagli stereotipi più diffusi e datati. Ha avuto modo di parlare delladi Orebro con altre persone? Qual è stata la reazione? “Ho appena tenuto la presentazione di un libro davanti a 350 persone e abbiamo iniziato con un momento di silenzio per le vittime. È la più grandecon armi da fuoco mai avvenuta ined è veramente una cosa sconvolper tutti. Non è mai avvenuto nulla del genere nella nostra storia ed è una nuova terribile esperienza per noi.