Strage in Svezia i messaggi dei testimoni | Sono nascosto in una stanza sparano ti amo L’arma del killer nella custodia di una chitarra

“Pensavo che oggi sarebbe stato il giorno della mia morte. Pensavo ai miei due figli, che forse non li avrei mai più rivisti“. Hellen è una studentessa della scuola di Orebro, a 200 chilometri da Stoccolma, dove un 35enne incensurato è entrato e ha sparato, uccidendo 11 persone. Tra i morti c’è anche lui: dopo l’attacco, si è suicidato. Cinque le persone ferite:state tutte operate, e due rimangono in terapia intensiva. Il, di cui i media svedesi non riferiscono il nome, aveva cambiato nome qualche anno fa. Chi lo conosceva lo descrive come una persona che negli ultimi tempi aveva attraversato una fase critica della propria vita, chiudendosi in sé stesso e azzerando i contatti col mondo esterno. L’uomo è entrato nel campus Risbergska con in mano unaa forma di