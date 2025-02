Thesocialpost.it - Strage a scuola, sale ancora il numero dei morti. Chi è l’attentatore

Iltotale delle vittime della sparatoria avvenuta il 4 febbraio, a Örebro, in Svezia, è salito a 11, incluso l’aggressore. La polizia locale ha confermato all’agenzia AFP: «Undici persone sono decedute, compreso l’autore dell’attacco».Attualmente, non si conoscono le motivazioni dietro la sparatoria, ma sembra che l’aggressore abbia agito da solo e senza alcun legame ideologico. Questo evento è stato dichiarato il più grave nella storia svedese riguardo a sparatorie di massa.Il capo della polizia, Roberto Eid Forest, ha escluso la possibilità di un atto terroristico o di collegamenti con bande criminali. Secondo le informazioni riportate da TV4, l’uomo aveva 35 anni e la polizia ha effettuato una perquisizione nella sua abitazione di Örebro nel pomeriggio.Possedeva una licenza per armi e non aveva precedenti penali.