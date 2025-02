Bergamonews.it - Strabergamo 2024, consegnata alla Fondazione Angelo Custode i 9mila euro raccolti dalla beneficenza

Bergamo. La, la marcia non competitiva che da 46 anni coinvolge ogni anno migliaia di persone, ha confermato ancora una volta il suo impegno sociale con un importante gesto di solidarietà. Anche per l’edizione, parte del ricavato è stato devoluto in: graziepartecipazione di oltre 10mila persone all’appuntamento podistico dello scorso settembre, la manifestazione ha raccolto, consegnatiOnlus nel corso di una cerimonia tenutasi mercoledì 5 febbraioVilla Sant’Apollonia di Bergamo.Quest’anno, la scelta dellaè ricaduta sulla, realtà bergamasca che offre servizi sociosanitari rivolti alle persone che vivono condizioni di disabilità o fragilità sociale, siano esse minori o adulte.