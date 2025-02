Ilfattoquotidiano.it - “Stop ai pacchi da Cina e Hong Kong”: l’annuncio del servizio postale Usa dopo i dazi di Trump. Mossa contro Shein e Temu

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si inasprisce lo scommerciale tra Stati Uniti e. IlUsa ha annunciato che “temporaneamente” e “fino a nuovo avviso” non accetterà piùdallae da. Uno stringato comunicato dell’Usps aggiunge che “il flusso di lettere e buste di grande dimensioni (posta piatta ndr) non sarà influenzato”. La, che arriva nel pieno della nuova guerra sui diritti doganali tra Washington e Pechino, avrà pesanti conseguenze sulle società cinesi di e-commerce come Alibaba,llata da Pdd Holdings.arriva, ricorda la Cnn, pochi giorniche il presidente Donaldha annunciato i nuovial 10% su tutti i beni made in China importati e firmato un ordine esecutivo chepa l‘esenzione “de minimis”, in base alla quale chiunque può spediredi valore inferiore a 800 dollari negli Stati Uniti in regime agevolato, senzao dover sottoporsi a ispezioni.