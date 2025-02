Lettera43.it - Stellantis nomina Fabio Catone nuovo responsabile del marchio Jeep in Europa

ha annunciato di avertodelincon effetto immediato. Sostituirà Eric Laforge, che la società ha salutato spiegando che «perseguirà altre opportunità al di fuori di».Chi èCome spiegato daporta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico, compresi sviluppo commerciale, pianificazione vendite, catena di approvvigionamento e acquisti. Dal 2007 in poi ha svolto ruoli chiave per il gruppo, con i marchi, RAM e Dodge in tutta, prima in FCA Fiat Chrysler Automobiles per oltre 13 anni e mezzo e poi, appunto, in.Imparato su: «Ha la mia piena fiducia»Il Ceo diper l’allargata, Jean-Philippe Imparato, parlando diha spiegato: «Innanzitutto, vorrei ringraziare Eric per il suo eccezionale lavoro, che ha contribuito in modo significativo al successo del, e gli auguro tutto il meglio per la sua nuova posizione lavorativa.