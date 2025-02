Puntomagazine.it - Stazione di Napoli Centrale: la neoassunta Naia, pastore belga dell’unità cinofila, scova un soggetto con la droga negli slip

Arrestato 24enne per detenzione di hashish alladigrazie all’intervento della Polizia e.Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 24enne di origini marocchine.In particolare, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania -Settore Operativo di-, unitamente ad un’unitàdell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, all’interno delladi, hanno notato unche, alla loro vista, si è allontanato velocemente provando a nascondersi dietro una macchinetta per la distribuzione di alimenti e bevande.Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e, grazie al fiuto di, lo hanno trovato in possesso di 2 panetti di hashish del peso complessivo di 200 grammi ben occultati; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.