Stavolta il verdetto è arrivato | ribaltato tutto per Sinner

il: e per una volta arriva una notizia positiva per Jannik. Ecco le parole che cambiano. Dopo il caso Clostebol, che lo terrà sulle spine almeno fino al prossimo mese di aprile, nelle scorse settimane Jannikha dovuto affrontare un’altra polemica. E questa era prevedibile.ilper(Lapresse) – Ilveggente.itCome sappiamo, il gruppo dei tennisti azzurri che hanno tenuto altissimi i nostri colori in giro per il Mondo lo scorso anno, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro programmato da tempo appunto a gennaio per dare la possibilità a tutti di partecipare. Ma a questo incontrocome sappiamo non ci è andato, per dei motivi di salute, anche se poi sono uscite delle foto di lui sulla neve che hanno fatto scattare ulteriore polemica.