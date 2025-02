Thesocialpost.it - Stati Uniti, giudice federale blocca l’ordine di Trump contro lo ius soli

Unadel Maryland, Deborah L. Boardman, ha emesso oggi una sentenza cheesecutivo di Donaldvolto a negare il diritto alla cittadinanza per nascita ai figli di migranti senza documenti o con permessi di soggiorno temporanei. La decisione rappresenta un ostacolo significativo per l’amministrazione, che intendeva ridefinire in senso restrittivo l’applicazione del 14esimo emendamento della Costituzione americana.La sentenza dellaBoardman è di portata nazionale e permanente, andando oltre quella emessa il 23 gennaio scorso da un tribunaledi Seattle, che avevatoesecutivo solo per due settimane.Nel motivare la sua decisione, laha sottolineato che il provvedimento dell’ex presidente contrasta con oltre un secolo di precedenti della Corte Suprema e con i principi fondativi della nazione americana.