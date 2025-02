Oasport.it - Startlist superG femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 6 febbraio (ore 11.30) andrà in scena ildeidi sci alpino. Sulle nevi di(Austria) si disputerà la prima gara individuale di questa rassegna iridata, aperta dal parallelo a squadre vinto dall’Italia. Si preannuncia grande spettacolo per questo evento che metterà in palio le ambite medaglie e che farà da antipasto alla discesa libera di sabato. Le atlete hanno già avuto modo di provare la pista durante le due prove cronometrate.L’Italia vuole sognare in grande con Federica Brignone e Sofia Goggia: la fuoriclasse valdostana si è imposta in questa specialità a Cortina d’Ampezzo, mentre la fenomenale bergamasca ha dettato legge a Beaver Creek. Le nostre portacolori sono tra le migliori interpreti della disciplina e dovranno vedersela in particolar modo con la svizzera Lara Gut-Behrami, le austriache Cornelia Huetter e Stephanie Venier, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e la statunitense Lauren Macuga.