Startlist seconda prova discesa maschile Mondiali Saalbach 2025 | orari programma tv streaming pettorali degli italiani

Tutto pronto aper la terza giornata dei Campionatidi sci alpino, in cui oltre al supergigante femminile andrà in scena anche lacronometrata dellalibera. Alla vigilia del SuperG con in palio le medaglie, si preannuncia un test molto importante per i velocisti in vista delle gare iridate del weekend.Per gli uomini ildella settimana prevede infatti venerdì 7 febbraio il supergigante, sabato 8 il terzo e ultimo training ufficiale di, domenica 9 la gara vera e propria dilibera che metterà in palio il titolo. Gli azzurri di punta, Mattia Casse e Dominik Paris, devono salire di colpi possibilmente già domani dopo aver destato un’impressione non ideale nella primaodierna. Presenti in casa Italia anche Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.