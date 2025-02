Ilgiorno.it - Stallazzo, la Regione corre in aiuto. Prove di ripartenza dopo la frana

Sopralluogo dellaallo, "aiutiamo la cooperativa a ripartireal". Il consigliere azzurro Jacopo Dozio ha guidato la delegazione che ha incontrato Luigi Gasperini, presidente di Solleva, gestore dell’antica stazione di posta messa in ginocchio dalla slavina dello scorso maggio. Il sodalizio che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ha tenuto duro finché ha potuto, ma il primo dicembre ha dovuto rassegnarsi a chiudere i battenti: senza passaggio era impossibile andare avanti. Una petizione lanciata dalla stessa cooperativa aveva preceduto di pochi giorni lo sblocco dei fondi per sistemare le sponde di fatto chiuse dalla primavera: 1,5 milioni in arrivo dalle concessioni per lo sfruttamento delle acque sarà destinato proprio a riaprire l’alzaia.