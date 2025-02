Ilrestodelcarlino.it - Stalking, 23enne condannato a 2 anni e 6 mesi

Avrebbe inviato a più riprese messaggi molesti e minacce di morte, arrivando a essere rinviato a giudizio per. E ieri, in tribunale a Reggio, un ragazzo di 23è statoa duee seidi reclusione dal giudice Luigi Tirone, che ha accolto le tesi accusatorie del pubblico ministero Maria Rita Pantani (a carico dell’imputato aveva chiesto una pena di duee otto). All’origine dei fatti una frequentazione tra il ragazzo e una donna di 30più grande. La difesa, affidata all’avvocato Carmine Migale, non è affatto convinta della sentenza, tanto da attendere ora le motivazioni del giudice per poi ricorrere in appello, ritenendo "insussistente" l’accusa di, sostenendo che al massimo potrebbe ipotizzarsi un più lieve caso di molestie. La difesa, infatti, sostiene che la donna, anche durante il periodo di attivazione del braccialetto elettronico per verificare il rispetto della distanza tra le parti, avrebbe continuato a incontrare il giovane imputato, frequentando con lui hotel e ristoranti, uscendo insieme di giorno e di sera.