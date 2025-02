Quifinanza.it - Stadio Sinigaglia di Como, al via la riqualificazione a firma Populous

Leggi su Quifinanza.it

Ile il Comune hanno ufficializzato l’avvio delladelloGiuseppe. Il progetto, sviluppato in collaborazione con lo studio di architettura, mira a trasformare l’impianto in un’infrastruttura moderna e polifunzionale, rispettando la sua eredità storica. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati mostrati i primi rendering concettuali, che illustrano un futuro innovativo per lo storico. Tuttavia, il progetto definitivo sarà presentato solo dopo il completamento della prima fase dell’iter burocratico, in modo da garantire un’adeguata pianificazione e coinvolgimento della comunità locale.Le fasi dellaLadelloGiuseppeseguirà un piano ben definito, suddiviso in tre fasi chiave.