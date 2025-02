Lanazione.it - Stadio dei Pini quasi pronto: "Presto il Campo Scuola"

"Lodei, ormai ci siamo, manca poco, e come Comune stiamo lavorando per comprare il“Giuliano Del Chiaro“ restituendolo ai beni pubblici". Questo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario del Viareggio Calcio. L’occasione ovviamente con lui è stata anche quella di fare il punto sui lavori allodei, che nelle da tempo dichiarate intenzioni dell’amministrazione Del Ghingaro riaprirà per l’imminente 75ª edizione del Torneo di Viareggio. La rassegna internazionale di calcio giovanile si terrà dal 17 al 31 marzo e l’obiettivo è quello di giocare la finalissima di questa Coppa Carnevale 2025 nel rinnovatodei, che ovviamente magari per quella data non potrà essere ancora nella sua versione definitiva ma comunque in grado di ospitare sul terreno di gioco e su parte degli spalti un evento di una certa portata.