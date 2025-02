Thesocialpost.it - “Sta soffocando, aiutatela”. Grande Fratello, terrore in diretta durante la cena: il concorrente vede ma non interviene

Nel corso della puntata del 4 febbraio 2025,unanella Casa del, Helena Prestes ha vissuto un momento critico mentre stava consumando il suo pasto, rischiando di soffocare. Stando alle ricostruzioni, in quel frangente, Shaila Gatta, seduta al tavolo, non sarebbe intervenuta per aiutare la coinquilina in difficoltà. Questo episodio ha scatenato vivaci discussioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico, intensificando le già esistenti tensioni tra le due partecipanti.Leggi anche: Terremoto a Santorini, si stacca il costone: il video spaventoso girato dai turistiHelena Prestes, modella originaria del Brasile, ha fatto il suo ingresso nella Casa delfacendosi notare per il suo carattere deciso e la sua determinazione. Sin dall’inizio del programma, ha creato legami forti con alcuni concorrenti, ma ha anche dovuto affrontare momenti di attrito, in particolare con Shaila Gatta.