Squid Game | La terza stagione vedrà il ritorno di personaggi poco graditi

è pronto a fare il suosu Netflix con lae ultimadella serie nel corso di quest’estate, e sta facendo intravedere ildi alcuni dei suoi peggioriprima che tutto si concluda.è tornato per la sua attesissima secondaalla fine del 2024 ed è diventato rapidamente una delle stagioni di Netflix più viste di tutti i tempi. Proprio come la prima, la risposta a2 è stata positiva sia per la critica che per i fan. Forse, per alcuni aspetti, la secondaè stata accolta ancora meglio.Uno degli elementi migliori della2 diera in realtà qualcosa che mancava del tutto. L’episodio più discutibile della primadella serie, che era stata accolta molto bene, era stato il debutto dei VIP che facevano le loro scommesse su tutto ciò che accadeva nei giochi stessi.