Squalifica fino al 30 giugno. Mano pesante su Profili

del giudice sportivo sulla Civitanovese dopo la gara contro l’Avezzano: inibito il presidenteal 30, società multata di 600 euro eti il centrocampista Capece e il preparatore atletico Pierdomenico.sanzione per il presidente. "Espulso – si legge nella motivazione – al termine della gara per avere protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni offensive e lo inseguivaallo spogliatoio reiterando gli insulti. Inoltre, accedeva all’interno dello spogliatoio della terna e, nonostante l’invito ad uscire, si tratteneva per 4/5 minuti reiterando espressioni offensive e minacciose mentre assumeva atteggiamento minaccioso. Uscito dallo spogliatoio si tratteneva al di fuori delle porte, reiterando gli insulti e le minacce".