Ilfattoquotidiano.it - Spyware israeliano, Palazzo Chigi esclude coinvolgimento dell’intelligence: “Attivata la Cybersicurezza, sette gli italiani interessati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La Presidenza del Consiglioche siano stati sottoposti a controllo da parte, e quindi del Governo, i soggetti tutelati dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), compresi i giornalisti“. È quanto riferisce in una notaintervenendo sulla vicenda delloche avrebbe spiato su Whatsapp, fra gli altri, il capomissione di Mediterranea Saving Humans Luca Casarini e il direttore di Fanpage Francesco Cancellato.In totale “le utenze italiane interessate finora appaiono essere“, precisa la presidenza del Consiglio che “trattandosi di una questione che il governo considera di particolare gravità“, fa sapere che “è statal’Agenzia per laNazionale” che dipende proprio da