Tpi.it - Sposa in rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

in: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in ondaindel 2022 diretto da Gianni Costantino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaRoberta e Leòn sono due quarantenni precari che inscenano un finto matrimonio per intascare i soldi degli invitati. I due protagonisti si incontrano casualmente su un autobus a Malta quando a lei si rompono le acque e viene trasportata in ambulanza all’ospedale dove partorisce un bambino. Leòn, giornalista di guerra senza incarico, accetta la proposta di Roberta e parte insieme a lei per la Puglia dove organizzano un finto matrimonio allo scopo di dividere i soldi che gli invitati metteranno nelle buste per gli sposi, visto che la famiglia di Roberta è molto benestante e molto conosciuta in Puglia.