Sposa in rosso | dove è stato girato il film?

Ilinprincipalmente tra Malta e la Puglia. La prima parte della storia si svolge quasi interamente a Malta, mentre nella seconda le riprese si alternano tra l’isola e alcune suggestive località pugliesi. Tra i luoghi chiave troviamo La Valletta,si trova l’ospedale in cui Roberta partorisce, e la Chiesa della Natività della Vergine Maria a Mtahleb, scelta per la scena del matrimonio. In Puglia, invece, ilesplora Martina Franca, Fasano, Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, con riprese in antiche masserie e dimore storiche.A Malta, le scene iniziali vedono i protagonisti, Roberta e Leòn, incontrarsi su un autobus. La Valletta fa da sfondo alle sequenze ambientate nell’ospedale “F. Miulli”,Roberta si riprende dopo il parto. La Chiesa della Natività della Vergine Maria a Mtahleb è la suggestiva location scelta per il matrimonio, simbolo del piano messo in atto dai protagonisti per ottenere denaro dai regali degli invitati.