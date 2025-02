Sposa in rosso | dal cast alle location tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

in: dallesulDopo Ravanello pallido (2001) e Tuttapposto (2019), il regista Gianni Costantino torna al cinema con la commediain, una metà fra la rom-com e il ritratto generazionale dei quarantenni precari della società contemporanea. Ilfa infatti leva su problematiche reali a cui vengono qui trovate soluzioni eccezionali attraverso quell’arte di arrangiarsi (anche ben oltre la legalità) che tante volte in cinema italiano ha saputo raccontare nel corso della sua storia.È però curioso notare come, stando a quanto dichiarato dallo stesso regista, la vicenda sia stata ispirata alla vera storia di una coppia di amici di Costantino. Questo a ribadire come pur proponendo una vicenda apparentemente assurda, questa non sia del tutto impossibile ma anzi si proponga come possibile specchio dei nostri tempi.