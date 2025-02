Tpi.it - Sportitalia, giornalista licenziato in diretta tv: “Vai a fare il tifoso a casa tua!”

Michele Criscitiello, proprietario die conduttore del programma di punta dell’emittente televisiva – canale 60 del digitale terrestre -, hainun suo, Manuel Parlato, colpevole di aver criticato una gag andata in onda sulla rete la sera precedente.Tutto è accaduto nella serata di ieri, martedì 4 febbraio, durante “Mercato”, trasmissione in cui si dibatte dei temi di attualità del calcio. Gesto forte di @MCriscitiello verso il collega Manuel #Parlato, cosa ne pensate? pic.twitter.com/EgAY9yO60t— Pianeta Napoli (@PianetaN) February 5, 2025Manuel Parlato, corrispondente in collegamento da Napoli, ha definito “una provocazione” la scenetta messa in atto dall’inviato Tancredi Palmeri la sera precedente, durante ladell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato.