Sportitalia, Criscitiello caccia in diretta il giornalista: "Qui non lavori più"

Qualcosa di davvero naspettato. In, il direttore di una rete nazionale allontana undella sua stessa testata, dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni. È successo martedì sera su: Micheleha interrotto Manuel Parlato, collegato da Napoli, ordinandogli di andarsene: “Manuel, qui nonpiù”.Leggi anche: Immigrazione, Susanna Ceccardi a “È sempre Carta Bianca”: “È tutto un business”Il tema era il calciomercato del Napoli, che si era appena concluso. Parlato ha commentato una scenetta andata in onda la sera precedente trae Tancredi Palmeri. Quest’ultimo, presente all’Hotel Sheraton di Milano per la chiusura della sessione di mercato, aveva scherzato sui trasferimenti non andati a buon fine del club partenopeo, evidenziando come, dopo diverse trattative sfumate, si fosse dovuto ripiegare sul prestito di Okafor dal Milan per cinque mesi.