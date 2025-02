Lettera43.it - Sportitalia, cos’è successo fra Criscitiello e Parlato in diretta

Lite insufra il direttore Michelee Manuel, collaboratore della testata in collegamento da Napoli. Il primo ha infatti licenziato il suo giornalista, inviato per seguire il club campano, a seguito di uno screzio nato per un commento sul mercato invernale della società di Aurelio de Laurentiis privo di grandi colpi. «Chiudiamo il collegamento con lui, che qua dentro non lavora più: vuole fare il simpatico, può farlo fino a un certo punto», ha sbottato a un certo punto. «Puoi andare a casa, se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo: finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no».Ecco il video:licenziadapic.twitter.com/LhfvkZnnSs— Guido Olivares (@Guidolino8) February 4, 2025licenzia ManuelinsuPer capire bene l’accaduto, bisogna riavvolgere il nastro di 24 ore, andando alladi lunedì 3 febbraio durante le ultime ore del calciomercato di riparazione.