Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 5 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva einvernali in primo piano con le due prove cronometrate di discesa uomini e donne dei Mondiali di Saalbach (Austria). Verifica importante prima delle gare che metteranno in palio le medaglie. Tanto tennis, poi, con ben quattro tornei del massimo circuito internazionale. In casa Italia, fari puntati su Rotterdam, con gli impegni di Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e di Mattia Bellucci.In primo piano la Champions League di volley femminile con la Vero Volley Milano in campo, l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna tra le protagoniste e la Coppa Italia di calcio con la sfida tra Milan e Roma.