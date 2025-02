.com - Sport / Cingoli, al PalaQuaresima nuove attrezzature sportive finanziate dalla Regione Marche

L’amministrazione comunale ha aderito all’ avviso pubblico “Impianti eper lo– acquisto diive – Mis. 3?. Anche il Moto Club “Fagioli” ha partecipato in autonomia, 5 febbraio 2025 – Ilriceveive da un bando dellaa cui ha aderito il Comune di. Si tratta, nello specifico, di un investimento di 14.780 euro, coperti per il 75% con contributi regionali dell’avviso regionale “Impianti eper lo– acquisto diive – Mis. 3? e con il 25% da risorse comunali.“L’Amministrazione Comunale – si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di– promuove da sempre il valore culturale, educativo e sociale dell’attivitàiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale e momento di inclusione per tutte le fasce di età, soprattutto tra i giovani.