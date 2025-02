Internews24.com - Sponsor Inter, ufficiale la nuova partnership con WTW: il comunicato del club

di Redazionelacon WTW: ildelnerazzurro che annuncia l’Insurance Brokerage Official PartnerAumentano glidell’, che ha stretto un nuovo accordo commerciale con WTW. Di seguito ildel.MILANO – FCnazionale Milano e WTW sono felici di annunciare di aver siglato un accordo di, con WTW che diventa Insurance Brokerage Official Partner delnerazzurro. Questo accordo, nato al seguito di un legame di collaborazione profondo e duraturo tra le due organizzazioni, celebra l’unione tra WTW, leader nel settore della consulenza e del brokeraggio assicurativo, e l’, brand globale e icona del calcionazionale, rafforzando l’impegno comune a sostegno dei valori dello sport e per l’eccellenza e l’innovazione.