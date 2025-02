Bergamonews.it - Spirano, frontale con un autocarro in strada: ciclista gravemente ferito

. Un uomo di 46 anni a bordo della sua bicicletta si è scontrato frontalmente con unsullaprovinciale 125 nella serata di mercoledì 5 febbraio.Erano circa le 19:45 quando il sinistro si è verificato: la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma dalle prime informazioni disponibili pare che ilstesse pedalando in un senso di marcia, mentre il mezzo pesante arrivava dalla parte opposta.In un punto dellapiuttosto ristretto si è verificato l’impatto violentissimo che ha fatto perdere conoscenza all’uomo.Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica: il 46enne è stato rianimato sul posto e poi trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con gravi traumi.Al momento sarebbe ancora in pericolo di vita. Notizia in aggiornamento.