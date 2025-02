Lanazione.it - Spiraglio trasferta per chi ha la tessera

L’Arezzo e Orgoglio Amaranto si sono mossi per consentire l’ingresso sugli spalti dello stadio Liberati di Terni perlomeno ai possessori didel tifoso, come accaduto in occasione delle due partite disputate dall’Arezzo a Perugia a fine novembre. Un tentativo messo in piedi dal club e dal comitato dopo che il Casms, su segnalazione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Arezzo. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando (nella foto), per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico in relazione anche ai fatti accaduti in occasione della gara d’andata dello scorso 29 settembre. è stata inviata una pec alla Prefettura di Terni sperando in una mediazione.